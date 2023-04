Messergewalt: Mann greift Siebenjährigen in Halle an

In Halle an der Saale ist es zu einem neuen Fall von Messergewalt gekommen. Ein 60-Jähriger ist tatverdächtig, ein Kind angegriffen zu haben.

In Halle an der Saale hat ein Mann einen siebenjährigen Jungen auf offener Straße mit einem Messer angegriffen. Das Kind erlitt eine oberflächliche Stichverletzung und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus, wie die Polizei in Halle am Donnerstagabend berichtete. Lebensgefahr bestand demnach nicht.

Der 60-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Es seien umfangreiche kriminalpolizeiliche Ermittlungen eingeleitet worden. Auch ein Fährtensuchhund kam zum Einsatz. Die Hintergründe waren zunächst unklar.