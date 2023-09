Nachdem ein 20-Jähriger am 29. August auf offener Straße in Berlin-Neukölln angeschossen wurde, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Der Vorfall ereignete sich an dem Dienstag gegen 23.50 Uhr auf der Schillerpromenade, Ecke Herrfurthplatz. Dabei wurden mehrere Schüsse auf den jungen Mann abgegeben. Er wurde dabei an einem Bein verletzt.

Wie die Polizei weiter mitteilt, flüchteten die Täter mit einem Mercedes-Benz GLA, der etwas später ausgebrannt am Delfter Ufer gefunden wurde. Die Mordkommission fragt nun, wer die Tat beobachtet hat, Angaben dazu machen kann und bislang noch keinen Kontakt zur Mordkommission hatte. Die Polizei sucht nach Angaben zu den Tätern und fragt weiter: „Wem sind nach den Schüssen rennende Personen am oder in der Nähe des Tatortes aufgefallen? Wem ist ein grau-metallic-farbener Mercedes-Benz GLA schon vor der Tat am Tatort oder in der Nähe aufgefallen? Wer kann Angaben zu den Insassen des Fahrzeuges machen und wer hat zum Brand des Fahrzeuges am Delfter Ufer Beobachtungen gemacht?“

Nach ersten Angaben von vor Ort könnte es sich bei dem Vorfall um die Eskalation eines Streits im Clanmilieu gehandelt haben.