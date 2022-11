Am Montag konnte ein 33-Jähriger festgenommen werden, der mit dem Flugzeug nach Deutschland einreiste. Er steht im Verdacht, einen Mann erstochen zu haben.

Mann in Schöneberg erstochen: Polizei nimmt Verdächtigen am Flughafen fest

Am Montag konnte die Polizei am Flughafen einen Mann festnehmen, der im Oktober einen 35-Jährigen erstochen haben soll. dpa/David Inderlied

Einsatzkräfte der Polizei haben am Montag einen 33-Jährigen festgenommen. Der Mann soll am 2. Oktober einen 35-Jährigen niedergestochen haben. Am Folgetag erlag das Opfer seinen Verletzungen im Krankenhaus.

Wie die Berliner Polizei nun mitteilte, reise der Tatverdächtig von Istanbul mit dem Flugzeug wieder nach Deutschland ein, so dass er bei der Einreise festgesetzt werden konnte. Es lag bereits ein Haftbefehl vor, der demnach vollstreckt wurde. Im Laufe des Tages wurde der Mann einem Richter vorgeführt, der einen Vollzug anordnete.

Die Hintergründe der Tat sind nach wie vor unklar. Mutmaßlich sind der 33-Jährige und der Verstorbene über die Abwicklungen von Betäubungsmittelgeschäften miteinander in Streit geraten. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.