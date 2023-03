Angriff im Staaken-Center: Mann nach sieben Messerstichen in Lebensgefahr Nach einer Messerattacke auf einen 28-Jährigen in einem Spandauer Einkaufszentrum hat sich der mutmaßliche Täter gestellt. Der Zustand des Opfers ist weiter kritisch. cp / kop

Einsatzwagen der Polizei stehen nach dem Messerangriff vor dem Staaken-Center. Morris Pudwell

Berlin -In einem Einkaufszentrum in Berlin-Spandau ist ein 28-jähriger Mann durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Im Staaken-Center an der Obstallee im Ortsteil Staaken war es kurz nach 12 Uhr zu einem Streit zwischen den beiden Männern gekommen.