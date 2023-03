Der Gesuchte soll am 21. Februar einen Mann in einer Berliner S-Bahn ausgeraubt und mit einem Messer verletzt haben.

Mann in S-Bahn brutal ausgeraubt: Polizei fahndet nach diesem Mann

Bei der Suche nach einem Mann, der am 21. Februar 2023 einen Mann ausgeraubt haben soll, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. In einem Zug der Linie S5 beim Einfahren in den S-Bahnhof Friedrichsfelde-Ost gegen 0.30 Uhr soll es zu dem schweren Raub gekommen sein.

Der gesuchte Mann soll einen 40-Jährigen mehrfach mit einem Messer angegriffen und erheblich verletzt haben. Am S-Bahnhof verließ der Tatverdächtige den Zug und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort der gesuchten Person machen?

Wer hat den Tatverdächtigen vor, während oder nach der Tatbegehung gesehen?

Wer kann weitere sachdienliche Angaben zu der Tat und/oder zum Tatverdächtigen machen?

Hinweise nimmt die Polizeidirektion 3 in der Bulgarischen Straße 55, 12435 Berlin unter der Rufnummer (030) 4664 – 373106 (innerhalb der Bürozeiten) oder (030) 4664 – 371100 (außerhalb der Bürodienstzeiten), per E-Mail an Dir-3-K-31@polizei.berlin.de, die Internetwache der Berliner Polizei oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.