Ein hat am Freitagabend eine Beileidung und Körperverletzung in einer U-Bahn in Mitte angezeigt. Wie die Polizei berichtet, gab der 34-Jährige an gegen 20 Uhr mit der Linie U8 in Richtung Wittenau unterwegs gewesen zu sein.

Am U-Bahnhof Heinrich-Heine-Straße sei in Mann hinzugestiegen, der ihn wenig später rassistisch beleidigte. Der Anzeigende gab an, dass er versucht habe, den Unbekannten auf Abstand zu halten. Mehrere Mitfahrende sollen ihm dabei geholfen haben. Der Unbekannte soll dem dem 34-Jährigen zudem zweifach mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Er soll die Bahn am U-Bahnhof Alexanderplatz. Die Ermittlungen wegen Körperverletzung und Beleidigung dauern an und wurden von einem Fachkommissariat des polizeilichen Staatsschutzes beim Landeskriminalamt übernommen.