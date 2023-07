Mann in U-Bahnhof Hermannplatz mit Messer attackiert

Ein Mann ist am U-Bahnhof Hermannplatz mit einem Messer schwer verletzt worden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde der 23-Jährige in der Nacht zu Mittwoc...

Berlin -Ein Mann ist am U-Bahnhof Hermannplatz mit einem Messer schwer verletzt worden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde der 23-Jährige in der Nacht zu Mittwoch im Ortsteil Neukölln von einem flüchtig Bekannten angesprochen, wie die Polizei mitteilte. Als er sich entfernen wollte, soll ihm der Bekannte das Messer an den Bauch gehalten haben.

Der 23-Jährige attackierte ihn demnach mit Pfefferspray, woraufhin ihn der Mann zu Boden riss und ihm mit dem Messer eine Stichverletzung zugefügt haben soll. Zwei weitere Männer traten auf ihn ein.

Der 23-Jährige rettete sich in eine U-Bahn. Er wurde zur weiteren Behandlung seiner Stichverletzung stationär in einer Klinik aufgenommen. Lebensgefahr bestehe nicht, hieß es. Die Kriminalpolizei ermittelt nach den Tätern.