Die Polizei in Potsdam sucht einen rabiaten Fahrradfahrer. Der Mann im Straßenverkehr mit einem anderem Radfahrer in Streit geraten sein. Bei der Auseinandersetzung soll der gesuchte Mann nach Angaben der Polizei plötzlich ein Cuttermesser gezogen haben. Mit dieser Waffe soll er seinem 54-jährigen Opfer mehrere Schnittverletzungen zugefügt haben. Anschließend floh der Täter.

Der 54-Jährige wurde bei der Attacke so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste, so die Polizei. Jetzt bitten die Ermittler die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach dem Verdächtigen. Dazu wurde ein Fahndungsfoto des Mannes veröffentlicht.

So beschreibt die Polizei den Messermann

Polizei Dieser Mann wird von der Polizei gesucht.

Die Aufnahmen des Tatverdächtigen stammen laut Polizei aus einer Videoüberwachungskamera. Die Fahnder beschreiben den gesuchten Mann so:

30 bis 35 Jahre alt

170 bis 180 Zentimeter groß

Eher dicke Gestalt

Trug einen rötlich/orangen Helm mit kleinem Schirm

Trug eine helle Brille

Stoppelbart

Sportliche Freizeitkleidung

Benutzte ein weißes, schmales Cuttermesser

Die Polizei fragt: Wer kennt die abgebildete Person und kann Hinweise zu deren Identität und Aufenthalt geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter der Telefonnummer 03315508 0 entgegen. Alternativ können Sie auch das Hinweisformular im Internet nutzen. Dieses finden Sie in den Online-Services unseres Bürgerportals unter: www.polizei.brandenburg.de.