Mann mit gestohlenem Transporter in Weißensee unterwegs Ein 26-Jähriger ist ohne Fahrerlaubnis mit einem zur Fahndung ausgeschriebenen Transporter in Berlin-Weißensee erwischt worden. Der Mann war am Dienstagabend... dpa

ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Berlin -Ein 26-Jähriger ist ohne Fahrerlaubnis mit einem zur Fahndung ausgeschriebenen Transporter in Berlin-Weißensee erwischt worden. Der Mann war am Dienstagabend in der Max-Steinke-Straße unterwegs, als Polizisten auf das als gestohlen gemeldete Fahrzeug aufmerksam wurden, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach begleiteten zwei Männer in einem weiteren Fahrzeug den Transporter in der Max-Steinke-Straße.