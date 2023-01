Mann mit Messer in den Hals geschnitten: Prozess gegen Neonazi in Berlin Die Staatsanwaltschaft beantragte am Freitag drei Jahre Haft gegen den Rechtsextremisten. Er soll einen Mann rassistisch beleidigt und mit einem Messer verletzt haben. dpa

Der Angeklagte mit seinem Verteidiger im Gerichtsaal Pressefoto Wagner

Berlin -Im Prozess gegen einen Berliner Rechtsextremisten nach einem mutmaßlich rassistischen Messerangriff sowie weiterer Vorwürfe hat die Staatsanwaltschaft drei Jahre Haft gefordert. Der 29-Jährige habe in einem Fall einen aus Jamaika stammenden Mann rassistisch beleidigt und dem Mann nach einer Auseinandersetzung mit einem Messer in den Hals geschnitten, sagte der Staatsanwalt am Freitag vor dem Amtsgericht Tiergarten. Weitere Plädoyers und auch die Verkündung eines Urteils sind für den 25. Januar vorgesehen.