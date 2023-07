Mann mit Stichverletzung an Berliner Tankstelle gefunden – Verletzter schweigt

Ein 25-Jähriger ist am Dienstagabend mit Stichverletzungen an einer Tankstelle in Alt-Hohenschönhausen gefunden worden. Wie die Berliner Polizei am Mittwoch mitteilt, alarmierten Passanten gegen 21.50 Uhr den Rettungsdienst zu dem Gelände in der Rhinstraße.

Im Krankenhaus wurde bei dem Mann eine Stichverletzung am Oberkörper festgestellt. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht. Hinzugerufenen Polizisten gegenüber wollte der junge Mann keine Angaben zur Ursache seiner Verletzungen machen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.