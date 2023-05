Mann mit Stichwunde in Berlin-Neukölln gefunden: Lebensgefahr

In Berlin-Neukölln hat ein Mann mit einer lebensgefährlichen Stichwunde am Bauch am Montagnachmittag selbst den Notruf gewählt. Wie die Polizei mitteilt, konnte der 46-Jährige von Beamten in einem Auto am Straßenrand der Silbersteinstraße gefunden werden. Er gab an, sich die Verletzung am Bauch ebenfalls in Neukölln zugezogen zu haben.

Über die Art und Weise der Entstehung verweigerte er hingegen die Aussage. Ebenfalls eingetroffene Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr versorgten den 46-Jährigen und brachten ihn im Anschluss zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Durch eine Notoperation konnte eine anhaltende Lebensgefahr vorerst abgewendet werden. Die Silbersteinstraße war während des Einsatzes zwischen Hermann- und Bambachstraße vollständig gesperrt. Die Polizei Berlin ermittelt zu den Hintergründen.