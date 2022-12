Mann stirbt nach Clan-Streit in Neuköllner Hasenheide: Verdächtiger gefasst 

Nach einem Streit unter mutmaßlichen Clanmitgliedern starb am 30. Mai auf dem Volksfest „Neuköllner Maientage“ in der Hasenheide ein Mann. Die Polizei hat offenbar den Täter.

Bei einem Streit unter mutmaßlichen Clanmitgliedern in Berlin war am 30. Mai 2022 auf dem Volksfest „Neuköllner Maientage“ in der Hasenheide ein Mann erstochen worden. Die Polizei hat jetzt den mutmaßlichen Täter gefasst. Das teilt die Staatsanwaltschaft Berlin mit.

Nach dem 21-Jährigen wurde bereits seit dem 30. Mai 2022 gefahndet. Am Mittwoch reiste er wieder nach Deutschland ein und wurde, wie von ihm auch erwartet, festgenommen.

Dem Mann, zur Tatzeit noch 20 Jahre alt und also im strafrechtlichen Sinne Heranwachsender, wird vorgeworfen, zusammen mit anderen Personen einen 25-Jährigen am 30. April 2022 schwer verletzt zu haben. Dieser verstarb wenig später in einem Krankenhaus. Gegen 23.15 Uhr sollen die Männer im Volkspark Hasenheide „Neuköllner Maientagen“ in eine Schlägerei verwickelt gewesen sein. Der jetzt inhaftierte 21-jährige hat laut der Staatsanwaltschaft Berlin das Messer eingesetzt und den 25-Jährige so tödlich verletzt.