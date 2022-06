Bei der Geiselnahme einer Frau in Belgien ist deren 19-jähriger Sohn getötet worden. Der mutmaßliche Täter - der 44-jährige Ex-Partner der Frau - hätte sich der 43-Jährigen eigentlich nicht nähern oder Kontakt zu ihr aufnehmen dürfen, berichtete die Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft Antwerpen.

Er soll am frühen Samstagmorgen in das Haus in Merksplas nahe der niederländischen Grenze eingedrungen und die Bewohner als Geiseln genommen haben. Er habe sich dann auf dem Dachboden verschanzt.

22-jährige Tochter schwebt in Lebensgefahr

Der Mann tötete den 19-jährigen Sohn der Frau mit einem Messer, verletzte ihren neuen Partner und ihre Tochter, die aus dem Haus flüchteten. Sie konnten anschließend die Polizei alarmieren. Die 22-jährige Tochter schwebt laut Behördenangaben noch in Lebensgefahr. Die Frau selbst soll leichte Verletzungen erlitten haben. Die anderen Personen wurden mit leichten bis schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Der Mann verließ kurz vor Mittag selbst das Haus, woraufhin er von Beamten einer Spezialeinheit überwältigt wurde. Gegen ihn wurde Anklage unter anderem wegen Mordes erhoben.