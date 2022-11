Mann ohne Führerschein verursacht Unfall: Auto brennt Nach einem Unfall in Berlin-Britz ist ein Auto in Brand geraten. Ein 23-Jähriger hatte zuvor mit seinem Wagen einem 49 Jahre alten Autofahrer die Vorfahrt ge... dpa

Berlin -Nach einem Unfall in Berlin-Britz ist ein Auto in Brand geraten. Ein 23-Jähriger hatte zuvor mit seinem Wagen einem 49 Jahre alten Autofahrer die Vorfahrt genommen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der junge Mann hat laut Polizei keinen Führerschein.