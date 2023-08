Mann rast mit Mercedes auf dem Tempelhofer Damm gegen acht Autos: Zwei Verletzte

Ein 19-jähriger Autofahrer ist mit seinem Mercedes Vito in der Nacht zu Dienstag auf dem Tempelhofer Damm in Berlin gegen mehrere Fahrzeuge gefahren. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 19-Jährige mit seinem Fahrzeug gegen 0.30 Uhr auf dem Tempelhofer Damm in Richtung Stadtautobahn, als er aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrspur abkam.

Er streifte mit seinem Wagen fünf Fahrzeuge, die am rechten Straßenrand geparkt waren. Mit dem fünften Auto kollidierte der 19-Jährige so heftig, dass das Fahrzeug auf den Gehweg geschleudert und zwei weitere Fahrzeuge aufeinander geschoben wurden. Der Mercedes kam anschließend quer zur Fahrbahn zum Stehen.

Fahrer und Beifahrer nach Unfall geschockt – Tempelhofer Damm gesperrt

Der 19-Jährige und sein 25-jähriger Beifahrer standen nach dem Unfall unter Schock und mussten von Rettungskräften am Unfallort betreut werden. Eine weitere Behandlung in einem Krankenhaus lehnten sie jedoch ab. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle am Ort verlief negativ. Der Tempelhofer Damm war für die Unfallaufnahme und die anschließende Räumung zwischen Thuyring und Manfred-von-Richthofen-Straße von 0.40 Uhr bis 1.20 Uhr gesperrt.

Die Polizei ermittelt nun, warum der Fahrer des Transporters von der Fahrbahn abkam und ob er, wie Augenzeugen berichten, viel zu schnell unterwegs war. Die Unfallstelle erstrecke sich über rund 65 Meter.