Mann rast mit Mercedes auf dem Tempelhofer Damm gegen acht Autos: Zwei Verletzte

Ein Autofahrer ist mit seinem Mercedes Vito in der Nacht zu Dienstag auf dem Tempelhofer Damm in Berlin mit überhöhter Geschwindigkeit gegen mehrere Fahrzeuge gefahren. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei streifte er bei dem Unfall erst vier Autos seitlich und schob danach vier weitere Wagen zusammen. Ein Auto landetet so sogar an einem Baum.

Mindestens drei Fahrzeuge haben wohl vom Schadensbild wirtschaftlichen Totalschaden. Der Fahrer und der Beifahrer wurden nach ersten Informationen verletzt. Die Feuerwehr barg die Fahrzeuge, klemmte Batterien ab und streute Bindemittel aufgrund auslaufender Betriebsstoffe.

Die Polizei ermittelt nun, warum der Fahrer des Transporters von der Fahrbahn abkam und ob er,wie Augenzeugen berichten, viel zu schnell unterwegs war. Die abgebaute kinetische Energie war jedenfalls enorm hoch. Die Unfallstelle erstrecke sich über rund 65 Meter. Der Tempelhofer Damm war ab Thuyring Richtung Süden für über 60 Minuten wegen Ermittlungs- und Bergungsarbeiten gesperrt.