Ein 25-Jähriger schlägt am S-Bahnhof Südkreuz einem Mann eine Flasche über den Kopf und attackiert einen Augenzeugen. Die Polizei nimmt ihn fest.

Mann schlägt am S-Bahnhof Südkreuz um sich: Zwei Verletzte

Die Polizei Berlin hat am Sonntagnachmittag einen 25-jährigen Mann in Schöneberg festgenommen, der zuvor zwei Männer geschlagen und teilweise verletzt haben soll. Wie die Polizei mitteilt, soll sich der Mann gegen 15.15 Uhr auf dem Hildegard-Knef-Platz am S-Bahnhof Südkreuz einem 34-jährigen Mann genähert und diesem unvermittelt mit einer leeren Glasflasche gegen den Kopf geschlagen haben, wodurch die Flasche zu Bruch gegangen sein soll. Einem 52 Jahre alten Zeugen, der die Situation schlichten wollte, soll der Tatverdächtige mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Während der 34-Jährige ein Hämatom am Kopf davontrug, blieb der 52-Jährige ersten Erkenntnissen der Polizei unverletzt. Beide Männer lehnten eine ärztliche Behandlung ab. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen kurz nach der Auseinandersetzung noch am Tatort fest. Beobachtet wurde die Festnahme von etwa 40 bis 50 umstehenden Personen, die die Maßnahmen zum Teil filmten.

Weil der Verdacht bestand, dass der 25-Jährige unter Drogeneinfluss stand, musste er sich einer richterlich angeordneten Blutkontrolle unterziehen. Danach wurde er aus dem Polizeigewahrsam auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei Berlin ermittelt gegen ihn wegen einer gefährlichen und einer einfachen Körperverletzung.