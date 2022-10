Mann schwer verletzt: Haftbefehl gegen 21-Jährigen Ein 21-Jähriger sitzt seit Mittwoch wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Der Mann wird nach Angaben der Polizei verdächtigt, einen 56-Jährigen i... dpa

Kleinkmehlen -Ein 21-Jähriger sitzt seit Mittwoch wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Der Mann wird nach Angaben der Polizei verdächtigt, einen 56-Jährigen in einem Einfamilienhaus in Kleinkmehlen (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) am Dienstagabend schwer verletzt zu haben. Der 56-Jährige hatte mehrere Stichverletzungen. Der 21-Jährige wurde im Haus festgenommen. Weitere Angaben zu den Hintergründen machte die Polizei zunächst nicht. Die Staatsanwaltschaft Cottbus ermittelt.