Berlin - In der Senatsverwaltung für Gesundheit in Berlin-Kreuzberg hat ein Unbekannter einen dort tätigen Bundeswehrsoldaten von hinten niedergeschlagen. Nach Informationen der Berliner Zeitung ereignete sich der Angriff am späten Dienstagnachmittag. Der Soldat wurde dabei leicht verletzt.

Die Polizei und auch Feldjäger der Bundeswehr sind mit einem Großaufgebot im Gebäude an der Oranienstraße auf der Suche nach dem Täter. „Wir können nicht ausschließen, dass sich die Person noch in dem Gebäude befindet und begehen deshalb alle Räume“, sagte ein Polizeisprecher. Nach Angaben von Zeugen trug der Verdächtige blaue Jeans und schwarze Sportschuhe.

„Wir wissen noch nicht, was dieser Täter in dem Objekt wollte“, sagte ein Ermittler gegenüber der Berliner Zeitung. Aber im zweiten Jahr der Pandemie sei der Unmut gegenüber der Senatsverwaltung für Gesundheit und dem Bundesgesundheitsministerium groß.

dpa/Markus Wächter Bewaffnete Einsatzkräfte in der Oranienstraße.



Angesichts dieser Umstände und weil die Motivation des Täters noch völlig unklar ist, wurden die Mitarbeiter der Gesundheitsverwaltung und auch der Sozialverwaltung, die sich in dem Haus befindet, angewiesen, ihre Büros nicht zu verlassen. Derzeit führt die Polizei aus den gesicherten Bereichen des Gebäudes Mitarbeiter heraus.

Der verletzte Bundeswehrsoldat wird derzeit vernommen. Die Bundeswehr unterstützt noch immer Gesundheitsämter und Verwaltungen bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie.