Allen Sicherheitsmaßnahmen zum Trotz ist ein Mann mit einem Fallschirm vom Pariser Eiffelturm gesprungen. Nach Angaben der Betreibergesellschaft Sete und der Polizei betrat der erfahrene Kletterer am Donnerstagfrüh kurz nach 5 Uhr das Gelände des berühmten Wahrzeichens. Zwar wurde er fast sofort von den Wachleuten entdeckt, dennoch gelang es ihm, über einen der Pfeiler nach oben zu klettern, bevor ihn jemand aufhalten konnte.

Kurz vor der Spitze des 330 Meter hohen Bauwerks sprang der 24-Jährige mit einem Fallschirm hinunter. Er landete in einem nahegelegenen Stadion, wo er von der Polizei festgenommen wurde.

🇫🇷🪂 FLASH | Un homme de 24 ans a sauté de la Tour Eiffel à #Paris en parachute, à près de 280 mètres de hauteur, ce matin.



👉 Il a été interpelé par la police. pic.twitter.com/Hea693UaHs — Cerfia (@CerfiaFR) August 17, 2023

Die Betreibergesellschaft erstattete nach eigenen Angaben Strafanzeige gegen den Mann wegen der Gefährdung von Leben. „Derart unverantwortliches Handeln bringt Menschen, die auf oder unter dem Turm arbeiten, in Gefahr“, erklärte Sete. Wegen des Vorfalls verzögerte sich den Angaben zufolge Öffnung des Eiffelturms leicht.

Touristen schlafen auf dem Eiffelturm ein

Erst Anfang der Woche waren zwei US-Touristen am Eiffelturm schlafend in einem für Besucher nicht zugänglichen Bereich gefunden worden. Die beiden hatten den Turm Berichten zufolge spätabends mit einem Ticket betreten und sich dann in den Bereich zwischen der zweiten und dritten Etage begeben. Höhenretter brachten sie in Sicherheit.

Der mehr als 130 Jahre alte Turm unweit der Seine wird jährlich von rund sieben Millionen Menschen besucht. Das Monument, in Frankreich auch „dame de fer“ („Dame aus Eisen“) genannt, wurde für die Pariser Weltausstellung gebaut und 1889 fertiggestellt.