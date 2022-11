Mann sticht seinen Nachbarn nieder - Anklage verlesen Hat er seinen Nachbarn im Wohnstift für ältere Menschen erstochen, weil der ihm zu laut war? In Hamburg steht ein 61 Jahre alter Mann vor Gericht. dpa

Hamburg -Im Mordprozess gegen einen Mann, der in Hamburg seinen Nachbarn wegen angeblich zu viel Lärm niedergestochen haben soll, ist am ersten Prozesstag zunächst nur die Anklage verlesen worden. Ob sich der Angeklagte am zweiten Prozesstag äußern will, war zunächst unklar.