Mann stirbt bei Explosion eines Feuerwerkskörpers: Anklage

Berlin/Hennef -Rund eineinhalb Jahre nach dem Tod eines Mannes bei der Explosion eines Feuerwerkskörpers in Hennef bei Bonn ist ein 21-Jähriger wegen fahrlässiger Tötung angeklagt worden. Die Berliner Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, zwischen November 2021 und dem 22. Dezember 2022 in sozialen Netzwerken einen regen Handel mit illegaler Pyrotechnik betrieben zu haben. Insgesamt 158 Menschen soll er nach Bestellungen Feuerwerk verkauft haben, teilte ein Behördensprecher Montag mit. Darunter seien „Kugelbomben“ gewesen. Der Mann in Hennef habe dadurch am Neujahrstag 2022 schwerste Gesichtsverletzungen erlitten, an denen er starb. Ein weiterer Mann sei verletzt worden.

Nach früheren Angaben der Polizei hatten die beiden 37 und 39 Jahre alten Männer mit einer zehnköpfigen Gruppe im Hennefer Ortsteil Hüchel Silvester gefeiert. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb der Jüngere noch an der Unfallstelle, der 39-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht.

Laut Anklage war für den Beschuldigten vorhersehbar, dass so ein Unfall passieren könnte. Neben der fahrlässigen Tötung wirft sie dem 21-Jährigen auch fahrlässige Körperverletzung, gewerbsmäßigen Sprengstoffhandel und Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion vor. Denn neben dem Handel mit dem Sprengstoff soll der 21-Jährige diesen eingesetzt haben, um im November 2021 einen Zigarettenautomaten in Berlin-Reinickendorf zu sprengen.

Bei einer Durchsuchung im März 2023 wurden bei dem 21-Jährigen laut Staatsanwaltschaft rund 23 Kilogramm illegale Pyrotechnik gefunden. Der Mann war danach knapp zwei Wochen in Untersuchungshaft, kam dann aber gegen Auflagen wieder auf freien Fuß.