Die Leiche des nach einer Polizeikontrolle in Mannheim gestorbenen Mannes soll am Mittwoch obduziert werden. Mit ersten Ergebnissen rechnet das Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg am Ende der Woche. Es sei ein „besonderer Fall“, sagte ein LKA-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag.

Ein 47-Jähriger war am Montag während einer Kontrolle durch zwei Polizisten zusammengebrochen und starb später im Krankenhaus. Zuvor hatte ein Arzt des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit in Mannheim die Polizei alarmiert, weil ein Patient Hilfe brauche. Die beiden Beamten und der Arzt machten sich auf die Suche nach dem Mann, bis sie ihn in der Mannheimer Innenstadt entdeckten. Als die Einsatzkräfte ihn kontrollieren wollten, habe er laut Polizeiangaben Widerstand geleistet.

Er sei dann von den Beamten überwältigt worden und plötzlich leblos zusammengebrochen. Er hatte sich gegen die Kontrolle gewehrt und war von den Beamten überwältigt worden. Was zu seinem Tod führte, ist bisher unklar.

Im Internet kursiert ein Video, auf dem Schläge eines Polizisten gegen den Kopf eines auf dem Boden liegenden Mannes zu sehen sind. Die Bilder zeigen unter anderem, dass der Mann erhebliche Verletzungen im Gesicht aufweist. Ob dieses Video echt ist oder die fragliche Polizeikontrolle zeigt, sei laut Polizei noch nicht eindeutig geklärt. Angehörige des Verstorbenen sollen sich laut der Linken-Politikerin Ezgi Güyildar mit den Aufnahmen an die Öffentlichkeit gewandt haben. Diese wurden dann unter anderem bei Twitter hochgeladen.

Laut Polizei werden die Videos in die Ermittlungen miteinbezogen, sagte der Sprecher des LKA. Es handle sich jedoch nur um eine kurze Sequenz, die nicht vorschnell beurteilt werden sollte.