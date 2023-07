Ein Mann ist im Schäfersee in Berlin-Reinickendorf leblos aufgefunden worden. Zeugen hatten am Montagvormittag im Schäfersee einen reglosen Menschen im Wasser entdeckt und den Notruf gewählt, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Die Reanimationsversuche blieben erfolglos. Die Identität des Mannes war nach Angaben der Polizei zunächst nicht geklärt.

#Wasserrettung am #Schäfersee in #Reinickendorf. Notruf über regungslose Person im Wasser. Einsatzkräfte der @polizeiberlin waren zuerst am Ort, retteten die Person aus dem Wasser und begannen mit der #Reanimation, die durch uns übernommen wurde, jedoch leider erfolglos endete. pic.twitter.com/jNn02qtcOL — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 18, 2023