Mann stirbt nach Polizeieinsatz mit Pfefferspray Ein Restaurantgast wird aggressiv, die Polizei wird gerufen. Am Ende ist der Gast tot. Was genau passiert ist, soll nun geklärt werden. dpa

ARCHIV - Ein Streifenwagen fährt mit eingeschaltetem Blaulicht. Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Wiesbaden/Hattersheim am Main -Nach einem Polizeieinsatz mit Pfefferspray ist ein Mann in Hattersheim im Main-Taunus-Kreis gestorben. Er soll sich zuvor aggressiv verhalten, haben, wie das hessische Landeskriminalamt (LKA) und die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Donnerstag mitteilten.