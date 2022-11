Mann tot in Wohnung gefunden: Verdacht auf Totschlag In Berlin-Moabit ist ein 57-jähriger Mann tot in seiner Wohnung gefunden worden. Es bestehe der Verdacht des Totschlags, teilten die Polizei und die Generals... dpa

Berlin -In Berlin-Moabit ist ein 57-jähriger Mann tot in seiner Wohnung gefunden worden. Es bestehe der Verdacht des Totschlags, teilten die Polizei und die Generalstaatsanwaltschaft Berlin am Freitag mit. Die Umstände deuteten auf ein Fremdverschulden hin. Eine Mordkommission des Landeskriminalamts ermittelt nun. Der Tag und die genauen Umstände des Todes wurden zunächst nicht mitgeteilt.