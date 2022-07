Berlin - Nach dem Fund zweier Leichen in einem Haus nahe der Heerstraße im westlichen Berliner Stadtteil Wilhelmstadt haben die Ermittler erste Erkenntnisse zu dem Tötungsdelikt. Bei den Opfern handele es sich um zwei 38 und 79 Jahre alte Männer, teilte die Polizei am Samstag mit. Momentan sei davon auszugehen, dass der Jüngere Opfer einer Gewalteinwirkung wurde. Der ältere Mann gelte als Tatverdächtiger - er sei wahrscheinlich aufgrund eines von ihm gelegten Brandes gestorben. Das in dem Haus ausgebrochene Feuer wurde von der Feuerwehr gelöscht. Zu den Hintergründen der Tat ermittelt eine Mordkommission.