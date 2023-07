Mann tritt Koran bei Demo in Stockholm mit Füßen

Bei einer Demonstration in Schweden ist ein Mann zwar auf den Koran getreten, hat die heilige Schrift der Muslime aber nicht wie angekündigt verbrannt. Wie eine Journalistin der Nachrichtenagentur AFP beobachtete, trat der 37-jährige nach Schweden geflüchtete Iraker Salwan Momika am Donnerstag vor der irakischen Botschaft in Stockholm mehrfach auf den Koran.

Der ursprüngliche Plan einer Verbrennung des Korans hatte am Donnerstagmorgen zu einem Angriff auf die schwedische Botschaft in Bagdad und heftigen Spannungen zwischen Schweden und dem Irak geführt.

Bereits mehrere Koran-Verbrennungen in Stockholm

Vor dem Morgengrauen hatten Anhänger des Schiitenführers Moktada Sadr am Donnerstag in Bagdad die schwedische Botschaft in Brand gesetzt, bevor die irakische Polizei sie mit Wasserwerfern auseinandertrieb. Nach Angaben von Protestteilnehmern vor Ort reagierten die Demonstranten damit auf eine für Donnerstagnachmittag in Schweden geplante und von den örtlichen Behörden genehmigte Demonstration, bei der ein Koran verbrannt werden soll.

In Schweden ist dies nicht die erste Aktion dieser Art. Mindestens zweimal wurde der Koran bei Protestaktionen verbrannt. Das führte zu internationalen Spannungen zwischen der Türkei und Schweden sowie zwischen dem Iran und Schweden.