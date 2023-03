Mann überfallen und Auto geraubt: Jugendstrafen Sie überfielen auf einem Parkplatz einen Mann, prügelten auf ihn ein und flohen mit seinem Auto: Drei 21, 18 und 17 Jahre alte Angeklagte sind nach der Gewal... dpa

ARCHIV - Eine Darstellung der Göttin Justitia. Carsten Koall/dpa/Symbolbild

Berlin -Sie überfielen auf einem Parkplatz einen Mann, prügelten auf ihn ein und flohen mit seinem Auto: Drei 21, 18 und 17 Jahre alte Angeklagte sind nach der Gewalttat in Brandenburg an der Havel zu Jugendstrafen von bis zu zwei Jahren und zehn Monaten verurteilt worden. Das Berliner Landgericht sprach die geständigen jungen Männer am Donnerstag des besonders schweren Raubes und der gefährlichen Körperverletzung schuldig. Die in Berlin wohnenden Angeklagten hätten sich ein „Auto besorgen“ wollen, weil zum Zeitpunkt der Tat keine Bahn fuhr, hieß es im Urteil.