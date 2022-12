Mann überfällt Tankstelle: Kassierer schließt den Räuber ein Bei einem Überfall auf eine Tankstelle in Berlin-Kreuzberg hat der Kassierer den Räuber im Verkaufsraum eingeschlossen und so die Flucht des Täters verhinder... dpa

Berlin -Bei einem Überfall auf eine Tankstelle in Berlin-Kreuzberg hat der Kassierer den Räuber im Verkaufsraum eingeschlossen und so die Flucht des Täters verhindert. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Montag mitteilte.