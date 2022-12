Mann verfolgt Diebe seines eigenen Autos Drei Männer sind bei einem Autodiebstahl in Blankenfelde-Mahlow (Landkreis Teltow-Fläming) von dem Besitzer des Wagens verfolgt worden. Bei der anschließende... dpa

Blankenfelde-Mahlow -Drei Männer sind bei einem Autodiebstahl in Blankenfelde-Mahlow (Landkreis Teltow-Fläming) von dem Besitzer des Wagens verfolgt worden. Bei der anschließenden Flucht wurden sie festgenommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach beobachtete ein Mann in der Nacht auf Mittwoch die drei Täter im Alter von 30, 31 und 33 Jahren beim Diebstahl seines Autos. Daraufhin verfolgte er die Männer mit einem anderen Auto.