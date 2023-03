Mann verletzt sich bei Unfall mit gestohlenem Wagen Ein Mann hat mit einem mutmaßlich gestohlenen Auto in Berlin-Tiergarten einen Verkehrsunfall verursacht - unter Drogen und ohne Führerschein. Der 21-Jährige ... dpa

ARCHIV - Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt auf einer Straße. mbolbild Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Sy

Berlin -Ein Mann hat mit einem mutmaßlich gestohlenen Auto in Berlin-Tiergarten einen Verkehrsunfall verursacht - unter Drogen und ohne Führerschein. Der 21-Jährige wurde dabei in der Nacht zu Sonntag verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der junge Mann gab demnach an, er habe das unverschlossene abgestellte Auto mit einem Schlüssel gestartet, der im Fahrzeug gelegen habe. Damit sei er dann in einen haltenden Wagen gefahren. Darin saß ein 21 Jahre alter Fahrer und sein 27 Jahre alter Begleiter. Der mutmaßliche Autodieb wurde bei dem Aufprall an Rumpf und Bein verletzt.