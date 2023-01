Mann vermutlich von Ex-Partner seiner Freundin erschossen Gegen einen 29-Jährigen wird wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts ermittelt. Der Mann ist der Polizei bereits wegen Gewaltverbrechen bekannt. dpa

ARCHIV - Ein Blaulicht ist auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs: Die Polizei ermittelt in Freiburg wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Lino Mirgeler/dpa

Freiburg -Ein 31 Jahre alter Mann ist am Samstag in Freiburg erschossen worden. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 29-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten waren gegen 13.00 Uhr per Notruf von einer Frau informiert worden, dass ihr Lebensgefährte von ihrem Ex-Partner erschossen worden sei. Das Opfer starb in einer Klinik.