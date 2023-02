Mann vor Club mit Messer schwer verletzt Ein 25-Jähriger ist bei einer Auseinandersetzung vor einem Club in Berlin-Charlottenburg mit einem Messer schwer verletzt worden. Der 25-Jährige wollte gemei... dpa

ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Berlin -Ein 25-Jähriger ist bei einer Auseinandersetzung vor einem Club in Berlin-Charlottenburg mit einem Messer schwer verletzt worden. Der 25-Jährige wollte gemeinsam mit zwei weiteren jungen Männer gegen 1.00 Uhr am frühen Samstagmorgen einen Club in der Joachimstaler Straße besuchen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Demnach sollen sich die drei Männer nach ersten Ermittlungen aggressiv verhalten haben, weshalb sie keinen Einlass vom Sicherheitspersonal erhalten haben. Daraufhin kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen den drei jungen Männern und drei Angestellten einer Sicherheitsfirma, die den Einlass an dem Club beaufsichtigten. In Folge der Auseinandersetzung erlitt der 25-Jährige Stichverletzungen.