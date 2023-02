Mann vor etwa 3500 Jahren an Schädel operiert „Operation gelungen, Patient tot“: Dieser Satz hatte anscheinend auch in der Bronzezeit eine gewisse Bedeutung. So nahmen die Menschen bereits damals chirurg... dpa

Tel Aviv -Menschen wurden einer Studie zufolge im östlichen Mittelmeerraum bereits in der späten Bronzezeit am Schädel operiert. Überreste in der archäologischen Stätte Tel Megiddo in Israel geben Hinweise darauf, dass zu der Zeit in der Region bereits sogenannte Trepanationen vorgenommen wurden, wie ein Forschungsteam im Fachjournal „PLOS ONE“ berichtet.