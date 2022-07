Wir haben einen 54-Jährigen, der auf dem Puffer einer #RE1-Lok vom #Bahnhof in #Werder gg 17:15 Uhr nach #Berlin mitfahren wollte, in Gewahrsam genommen. Etwa 600 Reisende mussten mit Folgezügen ihre Fahrt fortsetzen. Unser Einsatz endete gg 19:00 Uhr. Die Ermittlungen dauern an.