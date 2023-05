Mann wird nach Autounfall erfolgreich reanimiert

Passanten haben bei einem Unfall zweier Autos in Berlin-Mariendorf einen der Fahrer erfolgreich reanimiert. Der 28-Jährige wurde von den zwei Helfern aus dem...

Berlin -Passanten haben bei einem Unfall zweier Autos in Berlin-Mariendorf einen der Fahrer erfolgreich reanimiert. Der 28-Jährige wurde von den zwei Helfern aus dem Fahrzeug geholt und atmete zunächst nicht mehr, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Atmung habe dann jedoch rasch wieder eingesetzt, hieß es. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte am Freitagnachmittag auf der Ullsteinstraße der Wagen eines 24-Jährigen unvermittelt von der mittleren in die linke Fahrspur gewechselt. Der 28-Jährige neben ihm musste ausweichen, fuhr mit seinem Wagen gegen einen Poller auf dem Mittelstreifen und schleuderte über die Fahrbahn bis auf den Gehweg. Seine 24-jährige Beifahrerin blieb unverletzt.