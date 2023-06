Mann wirft in Friedrichsfelde E-Scooter von Brücke auf die Straße: Festnahme

Ein 44-jähriger Mann soll am 12. Juni 2023 einen E-Scooter von der Gensinger Bücke in Berlin-Friedrichsfelde auf die Fahrbahn geworfen haben. Am Donnerstagnachmittag konnte er festgenommen werden. Der Tatverdächtige konnte zuvor durch intensive Ermittlungen der 3. Mordkommission des Landeskriminalamtes und der Staatsanwaltschaft Berlin, insbesondere der Auswertung von DNA-Spuren, als Tatverdächtiger identifiziert werden. Der Mann ist bereits mit Raubdelikten sowie Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz in Erscheinung getreten.

Der Beschuldigte wurde am Freitag einem Haftrichter vorgeführt und der Haftbefehl gegen ihn in Vollzug gesetzt. Zum Tatgeschehen am 12. Juni 2023 werden noch immer der Autofahrer des silberfarbenen Mercedes-Benz, der dem E-Scooter ausweichen musste, gesucht.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der 3. Mordkommission des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664 - 911333 oder bei anderen Polizeidienststelle zu melden.