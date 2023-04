Mann zündet Krankenhausbetten an - vier Verletzte In einem Berliner Krankenhaus brennt es, ein Aufzug bleibt stecken. Darin eingeschlossen ist eine Frau - sie wird durch Rauch lebensgefährlich verletzt. Alle... dpa

Feuerwehrleute sind am Klinikum am Urban in Berlin-Kreuzberg im Einsatz. Dominik Totaro/dpa

Berlin -Bei einem Feuer in einem Krankenhaus in Berlin-Kreuzberg ist eine Patientin in einem Aufzug steckengeblieben und hat dort eine lebensgefährliche Rauchvergiftung erlitten. Der Brand wurde bisherigen Ermittlungen zufolge von einem Mann gelegt.