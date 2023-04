Männer fragen in Bar nach Kokain und begehen Raub Eine Gruppe von Männern hat in einer Bar in Berlin-Wedding erst Kokain verlangt und anschließend den Barkeeper und zwei Gäste zusammengeschlagen und ausgerau... dpa

Berlin -Eine Gruppe von Männern hat in einer Bar in Berlin-Wedding erst Kokain verlangt und anschließend den Barkeeper und zwei Gäste zusammengeschlagen und ausgeraubt. Die beiden Gäste im Alter von 32 und 43 Jahren kamen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 44 Jahre alte Barkeeper lehnte eine ärztliche Behandlung ab. Die fünf Täter konnten mit ihrer Beute flüchten. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schweren Raubs.