Männer in Organzablusen: Maximilian Mundt mag Modemut Schauspieler Maximilian Mundt (26) freut sich, wenn es lockerere Moderegeln für Männer gibt. Er habe Angst gehabt, dass er nicht reinkomme, sagte der mit Org... dpa

Maximilian Mundt kommt zu der Verleihung in den Kant-Garagen. Gerald Matzka/dpa

Berlin -Schauspieler Maximilian Mundt (26) freut sich, wenn es lockerere Moderegeln für Männer gibt. Er habe Angst gehabt, dass er nicht reinkomme, sagte der mit Organzabluse, einem durchsichtigen schwarzen Hemd, bekleidete Netflix-Serienstar („How to Sell Drugs Online (Fast)“) am Donnerstagabend in Berlin bei den „GQ Men of the year“-Preisen. „Ich war bei den Filmfestspielen in Cannes dieses Jahr - ich habe mir eine Akkreditierung geholt und wollt ein paar Filme gucken und bin nicht ins Kino gekommen, weil ich keinen Smoking anhatte.“ Er habe dort zwar sogar einen Anzug angehabt, „aber es hat die Fliege gefehlt und das Hemd war nicht weiß genug und deshalb haben die gesagt, ich darf nicht reinkommen“.