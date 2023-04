Männer nach Schüssen auf Gastwirt in U-Haft - mehrere Taten? In Plochingen in Baden-Württemberg sind am vergangenen Wochenende Schüsse gefallen, nun sind zwei Verdächtige festgenommen worden. Haben sie mit ähnlichen Vo... dpa

Plochingen -Nach mehreren Vorfällen mit Schüssen auf Menschen in Baden-Württemberg hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Konkret werfen die Ermittler den beiden 22-Jährigen vor, am frühen Sonntagmorgen in Plochingen aus einem Auto heraus auf einen Gastwirt geschossen zu haben. Ob die Männer für weitere Taten in der Region infrage kämen, werde noch ermittelt, teilten das Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg und die Stuttgarter Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.