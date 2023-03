Männern wird in Beine geschossen: Zwei Verdächtige gefasst War es ein spontaner Ausbruch von Gewalt, ein Überfall auf Rivalen im kriminellen Milieu oder ein Racheakt? Zumindest einer der Beteiligten hatte bei der Aus... dpa

Berlin -Nachdem zwei Männern in Berlin am Mittwochnachmittag in die Beine geschossen wurde, hat die Polizei zwei Verdächtige gefasst. Der zweite Mann im Alter von 60 Jahren wurde am Donnerstagmorgen in einer Wohnung in Steglitz von einem Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei festgenommen, wie mitgeteilt wurde. Ein erster Verdächtiger im Alter von 28 Jahren war bereits kurz nach der Auseinandersetzung gefasst worden.