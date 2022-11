Manni wieder da: Das „Wilsberg“-Abenteuer „Bielefeld 23“ Wilsbergs Kumpel Manni sitzt in der Klemme. Drogensüchtig, aggressiv und korrupt soll er sein. Wilsberg und Ekki wollen das nicht glauben. Sie reisen nach Bi... Florentine Dame , dpa

Bielefeld -Dieses Wiedersehen mit Wilsberg hätte sich Manfred „Manni“ Höch (Heinrich Schafmeister) wohl ganz anders vorgestellt. Der einst beste Freund des TV-Detektivs sitzt in Schwierigkeiten - genauer: in Polizeigewahrsam. Als Bauamtsleiter verantwortet Manni ein umstrittenes Projekt auf dem Gelände einer Behinderteneinrichtung in Bielefeld. Nun hat er bei einem Meeting mit Kollegen randaliert, später Polizisten attackiert. Offensichtlich sind ihm Drogen verabreicht worden. Darum geht es im Münster-Krimi „Wilsberg: Bielefeld 23“ aus dem Jahr 2020, der am Samstag um 20.15 Uhr im ZDF läuft.