Manuel Neuer macht Krebs-Erkrankung öffentlich

Nationaltorhüter Manuel Neuer hatte Hautkrebs und musste dreimal operiert werden. Ihm geht es wieder gut. Kann er an der WM teilnehmen?

Fußball-Nationaltorwart Manuel Neuer hat eine frühere Krebs-Erkrankung öffentlich gemacht. Der Bild sagte er: „In meinem Fall ist es Hautkrebs im Gesicht, wodurch ich dreimal operiert werden musste.“

Bereits im vergangenen Dezember gab es Spekulationen über seinen Gesundheitszustand, weil der Keeper mit einem Pflaster im Gesicht spielte. Er scheint die Erkrankung gut überstanden zu haben. Sein Start bei der WM in Katar ist laut Bild-Bericht wegen der zurückliegenden Krebs-Diagnose nicht in Gefahr. Einzig die Schulter machte Neuer zuletzt Probleme.

Manuel Neuer will für das Thema Hautkrebs sensibilisieren

Weil er für das Thema sensibilisieren will, geht Neuer nun mit dem überstandenen Krebsleiden in die Öffentlichkeit. Zusammen mit Tennisspielerin Angelique Kerber investiert er in eine Sonnencreme.

„Da wir ständig draußen trainieren, spielen und auch unsere Freizeit gerne in der Natur verbringen, ist es für uns essenziell, mit modernen Sonnenschutzfiltern und mit Lichtschutzfaktor 50+ zu starten“, so Manuel Neuer.