Mehrere Tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen bei einem Marathon in Mexiko Stadt betrogen haben. Wie der Stern berichtete, nahmen mehr als 30.000 Menschen an der Sportveranstaltung am 27. August teil. Ein Drittel der Teilnehmerinnen und Teilnehmer – etwa 11.000 – sollen geschummelt haben.

Ihnen wird vorgeworfen, nicht die vorgeschriebenen 42,195 Kilometer gelaufen zu sein, sondern stattdessen Abkürzungen genommen zu haben. Einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen offenbar sogar die Metro.

Auf die Schliche kamen die Organisatoren den Teilnehmern mittels elektronischen Chips, welche die Läufer am Körper tragen und mit denen ihre Strecke gemessen wird. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Strecke nur zum Teil gelaufen waren. Die Schummler hätten „unsportliches Verhalten“ an den Tag gelegt, erklärte der Veranstalter in einer Mitteilung. Ihre Zeiten werden jetzt annulliert.