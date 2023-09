Berlin-Marathon am Wochenende: Route und Sperrungen im Überblick

Es ist wieder so weit. An diesem Wochenende kommen Zehntausende Sportbegeisterte aus aller Welt nach Berlin, um den Marathon mitzulaufen. Die Veranstalter erwarten auch in diesem Jahr über 45.000 Läuferinnen und Läufer aus etwa 150 Nationen. Hunderttausende Menschen werden zudem erwartet, die am Rand die Laufenden anfeuern und zuschauen.

Am 23. und 24. September ist daher mit erheblichen Einschränkungen im Verkehr in ganz Berlin zu rechnen. Es wird empfohlen, die Innenstadt mit dem Auto zu meiden und stattdessen auf S- und U-Bahn auszuweichen. Ein Überblick.

Berlin-Marathon: Das ist die Route

Wie bereits im vergangenen Jahr ist der Startpunkt der 42.195 Kilometer langen Strecke die Straße des 17. Juni. Von dort geht es über den Ernst-Reuter-Platz nach Alt-Moabit, weiter über die Otto-von-Bismarck-Allee, Reinhardtstraße, Torstraße und Karl-Marx-Allee zum Strausberger Platz. Nach Süden führt die Route über die Lichtenberger Straße, Heinrich-Heine-Straße, Moritzplatz, Kottbusser Tor und Kottbusser Damm zum Hermannplatz in Neukölln, an der Hasenheide vorbei und die Gneisenaustraße entlang. Richtung Westen geht es über die Yorckstraße, Grunewaldstraße und Martin-Luther-Straße hin zum Rathaus Schöneberg. Stadteinwärts geht es über Friedenau, Schmargendorf, Hohenzollerndamm zur Konstanzer Straße, zum Kurfürstendamm und zum Wittenbergplatz. Über Kleiststraße und Potsdamer Straße führt die Strecke zum Potsdamer Platz. Das letzte Stück führt entlang der Leipziger Straße zum Gendarmenmarkt und über die Straße Unter den Linden durch das Brandenburger Tor zum Ziel auf der Straße des 17. Juni.

Die Marathon-Route 2023 streckt sich über mehrere Berliner Bezirke. Berlin-Marathon

Derzeit laufen noch Reinigungsarbeiten am Brandenburger Tor, nachdem Mitglieder der Klimaschutzgruppe Letzte Generation bei einem Protest am Sonntag das Berliner Wahrzeichen mit Farbe aus großen Feuerlöschern angesprüht hatten. Zunächst hieß es, die Reinigung koste 35.000 Euro. Bis zum Start des Berlin-Marathons am Sonntag wird das Wahrzeichen nicht wieder sauber sein. Der Veranstalter erklärte jedoch auf Anfrage der Berliner Zeitung, es werde keine Umwege deshalb geben. „Wir laufen durch das Brandenburger Tor, wie jedes Jahr.“

Berlin-Marathon: Das ist der Veranstaltungsplan

Das Marathon-Wochenende in Berlin startet am Samstag, 23. September, um 9.30 Uhr mit dem Generali Frühstückslauf. Der 6-Kilometer-Lauf beginnt am Schloss Charlottenburg und endet am Olympiastadion. Wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) mitteilt, ist der Streckenverlauf bis etwa 10.30 Uhr gesperrt. Davon betroffen sind der Spandauer Damm, Königin-Elisabeth-Straße, Knobelsdorffstraße, Platanenallee, Reichsstraße, Steubenplatz, Olympische Straße, Trakehner Allee und Jesse-Owens-Allee bis zum Olympiastadion.

Für die Kleinen von 0 bis 13 Jahren startet um 11 Uhr der Bambini-Lauf auf dem Rollfeld des Tempelhofer Felds. Der Mini-Marathon für Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 2003 bis 2014 mit einer Laufstrecke von 4,2195 Kilometern beginnt am Samstag um 15.10 Uhr an der Potsdamer Straße/Ecke Ebertstraße. Außerdem findet ab 11.30 Uhr am Samstag das Kids-Skating für Kinder von 0 bis 13 Jahren statt – Startpunkt ist die Straße des 17. Juni.

Auch am Samstag ab 15.30 Uhr starten die Inline-Skater von der Straße des 17. Juni. Mit Sperrungen rund um die Marathonstrecke ist schon ab 14 Uhr bis etwa 18.30 Uhr zu rechnen. Es wird erwartet, dass die letzten Skater gegen 18.15 Uhr eintreffen.

Zum Hauptveranstaltungstag am Sonntag, 24. September, gibt es mehrere Starts. Die Strecke wird nach Angaben des Veranstalters ab 7.45 Uhr gesperrt. Die Handbiker (Elite) startet um 8.50 Uhr, Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer beginnen um 8.56 Uhr, die Handbiker um 8.59 Uhr. Der Lauf beginnt schließlich mit vier Startwellen: Um 9.15 Uhr startet der Block A-D, 9.40 Uhr Block E-F, 10.05 Uhr Block G-H und 10.30 Uhr Block J-K. Die letzten Marathonteilnehmerinnen und -teilnehmer erreichen voraussichtlich gegen 17.15 Uhr das Ziel.

Verkehrssperrungen wegen des Berlin-Marathons: Ab Freitag, 22. September, werden ab 4 Uhr morgens rund ums Brandenburger Tor einschließlich der Ebertstraße zwischen Behrenstraße und Scheidemannstraße sowie zusätzlich ab 18 Uhr der Bereich zwischen Bundeskanzleramt und Reichstag sowie die John-Foster-Dulles-Allee gesperrt. Diese Sperrungen gelten der VIZ zufolge bis Montagmorgen, ca. 6 Uhr.

Weitere Sperrungen erfolgen am Samstag ab 13.15 Uhr an der Potsdamer Straße/Ebertstraße, ab 14 Uhr an der Leipziger Straße/Wilhelmstraße, sowie Leipziger Straße/Friedrichstraße und Leipziger Straße/Charlottenstraße.

Ab 14 Uhr wird am Samstag die gesamte Laufstrecke der Skater und Mini-Marathon-Teilnehmenden bis etwa 19 Uhr gesperrt. Die Strecke wird nach Angaben der VIZ nach der Reinigung wieder freigegeben.

Ab 7 Uhr bis etwa 17 Uhr wird der Kurfürstendamm zwischen Olivaer Platz und Uhlandstraße, Pariser Platz, Wilhelmstraße an der Kreuzung Pariser Platz, Behrenstraße zwischen Cora-Berliner-Straße und Ebertstraße gesperrt.

Um 7.45 Uhr beginnt die Sperrung der Marathonstrecke. Der letzte Teilabschnitt wird voraussichtlich 17.45 Uhr wieder freigegeben.

Die Sperrzeiten sind VIZ zufolge in etwa wie folgt – Mitte: 7.30 bis 18 Uhr; Friedrichshain-Kreuzberg: 8 bis 14.30 Uhr; Tempelhof-Schöneberg: 8 bis 15 Uhr; Charlottenburg-Wilmersdorf: 8 bis 17 Uhr.

So können Autos die Marathon-Strecke umgehen

Im Westen Berlins kann die Strecke der VIZ zufolge über die A 100 (Stadtring) überquert werden. Die Anschlussstellen Hohenzollerndamm und Innsbrucker Platz sind jedoch während der Läufe gesperrt. In diesen Bereichen wird Stau erwartet.

In Mitte und Tiergarten können die Autofahrerinnen und -fahrer den Tunnel Alexanderplatz und den Tiergartentunnel benutzen. Während der gesamten Veranstaltungszeit bleiben beide offen.

Während des Marathonwochenendes wird es kaum Parkplätze in der Nähe der Strecke geben. Die Straßensperrungen führen außerdem zu erheblichen Einschränkungen für den Autoverkehr. Die VIZ empfiehlt daher U- und S-Bahn zu nutzen. Die Startnummer aller Teilnehmenden gilt auch als ÖPNV-Ticket für den Tarifbereich ABC im Zeitraum vom 21. September ab 0.01 Uhr bis zum 25. September bis 3 Uhr. Viele Punkte an der Marathon-Strecke können zudem gut mit dem Fahrrad erreicht werden.

Berlin-Marathon: Auch BVG und S-Bahn betroffen

Während der Laufveranstaltungen sind wegen der zahlreichen Straßensperrungen umfangreiche Anpassungen bei den Bus- und Straßenbahnlinien notwendig. Wie die VIZ mitteilt, werden nach der Freigabe von Streckenabschnitten durch die Polizei die betroffenen Buslinien angepasst. Etwa 40 Straßenbahn- und Buslinien müssen zeitweise unterbrochen, umgeleitet, verkürzt oder geteilt werden. Auf den gesperrten Streckenabschnitten sollen aber Busse als Ersatz fahren.

Die Linien S5, S7 und S75 sind VIZ zufolge zwischen Lichtenberg und Ostbahnhof unterbrochen. Die Linien S1 und S8 sind zwischen Hohen Neuendorf und Oranienburg unterbrochen.