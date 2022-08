Der britische Sänger Marcus Mumford („Little Lion Man“) verarbeitet in seinem neuen Song „Cannibal“ (Kannibale) nach eigenen Worten Missbrauchserfahrungen aus der Kindheit. „Wie viele andere Menschen – und ich lerne immer mehr darüber, je öfter ich es den Leuten vorspiele – wurde ich als Kind sexuell missbraucht“, sagte der Musiker in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der GQ.

Der Mumford-and-Sons-Sänger sei damals erst sechs Jahre alt gewesen. „Es war nicht in der Familie und nicht in der Kirche, was manche Leute vielleicht annehmen würden. Aber ich habe 30 Jahre lang niemandem davon erzählt.“

„Ich kann dich immer noch schmecken, und ich hasse es“

Auch seine Mutter habe erst durch den Song von dem Missbrauch erfahren, berichtete Mumford weiter. „Cannibal“ beginnt mit den Zeilen: „Ich kann dich immer noch schmecken, und ich hasse es / Das war keine Entscheidung im Kopf eines Kindes und das wusstest du“.

Cannibal, out now.https://t.co/zOcdSDaCqN pic.twitter.com/AzboX3WR6F — Marcus Mumford (@marcusmumford) July 14, 2022

Seine Mutter habe sich den Song zunächst „nachdenklich“ angehört. Einige Tage später habe sie ihn darauf angesprochen und gefragt, worum es in dem Lied gehe. „Cannibal“ ist die erste Single von Mumfords Album „Self-Titled“, das im September erscheinen soll. Das Musikvideo dazu drehte der Musiker mit Steven Spielberg in einer Sporthalle in New York – auf dessen Smartphone. Es ist das erste Musikvideo, dass der US-Regisseur je gedreht hat.

„Self-Titled“ ist das erste Soloalbum des Sängers und Songschreibers der 2007 gegründeten Folkrock-Band Mumford and Sons. Der 35-Jährige ist seit zehn Jahren mit der britischen Schauspielerin Carey Mulligan („Promising Young Woman“) verheiratet, mit der er zwei Kinder hat.