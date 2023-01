Maren Kroymann auch 2023 da: Sketche rund ums liebe Geld Getrennt oder zusammen zahlen im Restaurant, Armut, Mittelschicht, ungleicher Lohn zwischen Männern und Frauen - darum geht es in der neuen Folge der Comedy-... dpa

ARCHIV - Maren Kroymann, Schauspielerin und Comedienne, lacht während einer Sendung. ld/dpa/Archiv Monika Skolimowska/dpa-Zentralbi

Bremen -Getrennt oder zusammen zahlen im Restaurant, Armut, Mittelschicht, ungleicher Lohn zwischen Männern und Frauen - darum geht es in der neuen Folge der Comedy-Reihe „Kroymann“ rund ums Thema Geld. Sie steht ab Dienstag (10. Januar) in der ARD-Mediathek und wird am Donnerstag (12. Januar, 23.35 Uhr) im Ersten ausgestrahlt. Laut ARD-Mitteilung vom Freitag führen Maren Kroymann (73) und Annette Frier (48) als „perfekt aufspielendes Duo auf einem herrlich absurden Flohmarktbesuch durch die Sendung“.